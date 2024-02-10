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Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güncel
  • 10.02.2024 11:16
  • Giriş: 10.02.2024 11:16
  • Güncelleme: 10.02.2024 11:17
Kaynak: AA
Yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi 

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

Aynı gerekçeyle söz konusu hatlarda bugün de sabah saatlerinden sonraki seferler iptal edilmişti.

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