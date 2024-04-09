YARSAV Başkanı Arslan hakkında tahliye talebi

Mustafa BİLDİRCİN

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından ‘FETÖ ile ilişkili olduğu’ iddiasıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan’ın şartlı tahliyesi için dilekçe verildi. Arslan, 19 Ocak 2019’da yapılan tartışmalı yargılamanın ardından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. YARSAV eski başkanı ve Murat Arslan'ın avukatı Mustafa Karadağ, müvekkilinin yargılanması sırasında da hukukun dışına çıkıldığını savundu. Karadağ, Arslan’ın şartlı tahliyesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na dilekçe verdi. Dilekçede, Arslan hakkında Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halli olduğu yönünde toplam dört kere karar verildiği belirtildi.

Müvekkilinin, yaşamının hiçbir döneminde herhangi bir dini cemaatle veya ideolojik bir terör örgütüyle ilişkili olmadığını kaydeden Karadağ dilekçesinde, “Yargılama bir dönem yargısıdır. İktidarın müvekkilin başkanı olduğu YARSAV'a bakışı nedeniyle bir mahkûmiyet kararı verilmiştir. Yargılama sırasında usul kurallarına uyulmamış, müvekkil lehine delil toplanması ilkesi ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Şartlı tahliye talep edilen dilekçede, Arslan’ın 16 Nisan itibarıyla hükümlülüğünün dörtte üçünün tamamlanacağı vurgulandı. Dilekçede yargılama sürecindeki hukuka aykırı olduğu savunulan şu uygulamalar sıralandı: “Telefon üzerinde bir inceleme yaptırılmamıştır ve uzman görüşünü içeren mütalaada Arslan’ın kullandığı telefonun İMEİ numarasının mahkemece atanan bilirkişi raporunda belirtilenden farklı olduğu görüşü değerlendirilip tartışılmamıştır. Arslan hiçbir zaman bu suçu sahiplenmedi ve dolayısıyla ‘Pişmanlık’ ifadesini kabul etmedi.”