YARSAV Başkanı’na tahliye yok

YARSAV eski başkanı Arslan’ın şartlı tahliye başvurusu “iyi halli olmadığı ve pişmanlık duymadığı” gerekçesiyle kabul edilmedi. Avukat Karadağ, “İşlemediği suçu itiraf etmeye zorlamak hak ihlalidir” dedi.

BirGün / ANKARA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ ile ilişkili olduğu’ iddiasıyla kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan’ın şartlı tahliye başvurusu “iyi halli olmadığı ve pişmanlık duymadığı” gerekçesiyle reddedildi.

2 bin 500’ü aşan sayıda yargıç ve savcı hakkında gözaltı kararı bulunmasına karşın 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra eşi ve iki çocuğu ile birlikte bulunduğu İngiltere’den yurda döndükten sonra tutuklanan Arslan, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yedi buçuk yıldan bu yana cezaevinde bulunan Arslan, şartlı tahliye talebinde bulundu. Ancak daha önce Arslan’ın “iyi halini tespit eden” Sincan Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, bu kez herhangi bir disiplin cezası ya da toplumla bütünleşmesine engel oluşturacak bir olumsuzluğu bulunmayan Arslan’ın şartlı salıverme istemini reddetti. Kurul, Arslan’ın “suçtan pişmanlık duyup duymadığının tespit edilemediğini, toplumla bütünleşme yönünde aktif bir çabasının olmadığını” iddia etti.

SAMAST BİLE YARARLANDI

Karara itiraz eden Avukat Mustafa Karadağ, başta Hrant Dink’in katili Ogün Samast ve FETÖ üyeliği delilli birçok hükümlünün bu haktan yararlandığının altını çizdi. Karadağ, “Kaldı ki, yargıdaki FETÖ örgütlenmesinin esas sorumlularının tamamına yakını artık serbest” dedi. Müvekkilinin, yaşamının hiçbir döneminde herhangi bir dini cemaatle veya ideolojik bir terör örgütüyle ilişkili olmadığını kaydeden Karadağ, dilekçesinde, “Yargılama bir dönem yargısıdır. İktidarın müvekkilin başkanı olduğu YARSAV’a bakışı nedeniyle bir mahkûmiyet kararı verilmiştir. Yargılama sırasında usul kurallarına uyulmamış, müvekkil lehine delil toplanması ilkesi ihlal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Arslan’ın bu suçu işlememesi nedeniyle bu güne kadar hiç pişmanlık ifadesi kullanmadığını vurgulayan Karadağ, itiraz dilekçesinde şunları kaydetti:

“Müvekkilim şimdiye kadar hiç pişmanlık ifadesi kullanmamıştır. Çünkü mahkumiyetine sebep olan suçu işlememiştir. Hakkında düşman hukuku uygulanarak bir tek delil olmadan mahkum edilmiştir. ‘Pişmanlık’ sözü suçlulara ait olması gereken bir sözdür. Müvekkilimi işlemediği bir suçu itiraf etmeye ve pişmanlık bildirmeye zorlamak en temel hak ihlallerinden biridir.”