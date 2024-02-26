“Yaş 70, iş bitmiş” demişti: Erdoğan bugün 70’ine bastı

Bugün 70 yaşına giren AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Mart 1999 tarihinde verdiği röportajda Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan için “65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir” söylediği sözler gündeme geldi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 70 yaşına bastı.

Bugün 70 yaşına giren Tayyip Erdoğan’ın, 25 yıl önce Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’a yönelik ’70 yaş’ göndermesi gündeme geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan’ın 15 Mart 1999 tarihinde Star gazetesine verdiği röportajda Necmettin Erbakan için “65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir” sözlerini gündeme getirdi.

Erdoğan, Erbakan hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bir partim yok. 4 aylık mahkûmiyetimin ardından yeni bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide, 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapamayacak. En son 65 yaşında aday olunabilir. 65 yaşında aday olmak demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demektir."