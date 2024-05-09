Yaş almış işsizlerin sayısı artıyor

Havva GÜMÜŞKAYA

Hayat pahalılığı ve emekli maaşlarının yetersizliği nedeniyle ilerlemiş yaşlarına karşın binlerce yurttaş İŞKUR kapısında iş bekliyor. Kuruma kayıtlı toplam işsiz sayısı azalırken 60 yaş ve üzeri kayıtlı işsiz sayısında yüzde 40’ın üzerinde artış yaşandı. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı nisan ayında 2 milyon 322 bin 919 kişi oldu. İşe yerleştirme oranının yüzde 12,85 azaldığı kurumda kayıtlı işsiz sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,14 oranında düştü.

İş bulmaktan umudunu kesenler nedeniyle kayıtlı işsiz sayısındaki azalma 15-49 yaş aralığındaki gerçekleşirken 60 yaş üstü kayıtlı işsiz sayısında artış görüldü.

Kayıtlı işsiz sayısındaki en yüksek artış, geçen yıl 14 bin 634 işsiz bulunan 60-64 yaş grubunda oldu. Bu yaş grubundaki kayıtlı işsiz sayısı geçen yıla göre yüzde 41,74 oranında artarak 20 bin 742’ye ulaştı. 65 yaş ve üzerindeki kayıtlı işsiz sayısı ise 5 bin 610’dan yüzde 33 artarak 7 bin 642’ye çıktı.

UZUN SÜRELİ İŞSİZ SAYISI KATLANDI

Yaş gruplarına göre bakıldığında da 60 yaş ve üzeri uzun süreli işsizlerdeki artış dikkati çekti. Geçen yıl nisan ayında 60-64 yaş grubundaki bin 67 kişi bir yıldan uzun süredir iş için beklerken bu yıl bu rakam dört kattan fazla artarak 4 bin 658’e çıktı. Nisan 2023’te 65 yaş ve üzerindeki 310 kişi bir yıldan uzun süredir İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmeyi beklerken bu yıl beş kat artışla bin 707 kişi oldu. İŞKUR, Ocak-Nisan döneminde 435 bin 122 kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Bu işe yerleştirmelerin 3 bin 354’ünü 60-64 yaş grubundakiler, 906’sını da 65 yaş ve üzerindekiler oluşturdu.