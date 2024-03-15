Yasa dışı bahis operasyonu: 34 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 7 kentte, ATM’lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasa dışı bahis faaliyetleri düzenlendiği tespit edilerek gözaltına alınan 60 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel 15.03.2024 23:07 Giriş: 15.03.2024 23:07

Güncelleme: 15.03.2024 23:12 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA