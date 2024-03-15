Yasa dışı bahis operasyonu: 34 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 7 kentte, ATM’lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasa dışı bahis faaliyetleri düzenlendiği tespit edilerek gözaltına alınan 60 kişiden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonun gözaltına alınan 60 kişiden 34'ü emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ATM’lerden QR Kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan ve kazancı kripto para borsası vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak aklamaya yönelik çalışma yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
25 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Savcılık ifadelerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken 59 kişi tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.