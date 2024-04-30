Yasa dışı bahis soruşturması: Tuzlaspor'da oynayan 5 futbolcu ifadeye çağrıldı

Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para akladığı ve yasadışı bahis yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tuzlaspor’da 2020-2021 sezonunda forma giyen 5 futbolcu savcılıkça ifade vermeye çağrıldı.

Spor 30.04.2024 21:15 Giriş: 30.04.2024 21:15

Güncelleme: 30.04.2024 21:21 Kaynak: İHA

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