Yasa dışı bahis ve kumar operasyonu: 1 milyon TL’nin üzerinde cezai işlem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını yüzlerce kişiye ise cezai işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yasa dışı bahis, tombala ve kumar oynatanlara yönelik Mengene-2 operasyonunun düzenlendiğini açıkladı.

Düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda yasa dışı bahis, kumar, oyun makineleri ve tombala oynatan mekana baskın yapıldı.

Yerlikaya operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

Toplamda 1 milyon TL’nin üzerinden cezai işlem



Yasa dışı bahis oynatan 4 iş yerinde 25 kişiye adli yaptırım uygulanırken, bahis oynayan 59 kişiye toplamda 232 bin 767 TL idari para cezası uygulandı.

12 bin 683 iş yeri ile deniz araçları ve 262 derneğe yapılan kumar ve tombala operasyonunda ise 18 kişi gözaltına alınırken 99 kişiye adli işlem uygulandı.

104 kişi hakkında ise kumar oynama suçundan toplamda 1 milyon 114 bin 93 TL idari para cezası uygulandı.

95 iş yeri hakkında ise idari işlem uygulanırken 8 iş yeri kapatıldı.

Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ayrıca operasyon kapsamında 4 adet av tüfeği, 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı, 2 adet tombala makinesi, 4 adet kumar makinesi, 67 bin 675 TL para ve muhtelif miktarda döviz, muhtelif miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.