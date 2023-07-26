Yasa tasarısı onaylandı: Gana idam cezasını kaldırıyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Parlamento, ülkede idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezasının getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Gana Parlamentosu, idam cezasının kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Parlamento, ülkede idam cezasının kaldırılmasını ve yerine müebbet hapis cezasının getirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Parlamento komitesinin raporuna göre, onaylanan yasa tasarısı, devletin Ceza Yasası'nda değişiklik yaparak idam cezası yerine müebbet hapis cezası getirilmesini öngörüyor.

Tasarıyı parlamentoya sunan avukat ve milletvekili Francis-Xavier Sosu, yaptığı açıklamada, tasarının Gana'nın insan hakları sicilinde büyük bir ilerleme olduğunu belirterek "İdam cezasının kaldırılması, toplum olarak insanlık dışı, medeniyetten uzak, kapalı, gerici ve karanlık olmamakta kararlı olduğumuzu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sosu, bu tasarının, "yaşamın kutsallığının dokunulmaz olduğuna dair ortak inancı" yansıtan özgür ve ilerici bir topluma giden yolu açacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo'nun onayı gerekiyor.

1993'ten bu yana hiç kimsenin idam edilmediği Gana'da, 2022 itibarıyla hakkında idam kararı verilen 176 kişi bulunuyor.