Yasağa karşı Datçalılar bir araya geldi

Datça Kaymakamlığı’nın 2 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında Datça’da basın açıklaması yapılmasını yasaklamasına Datçalılar tepki gösterdi. Açıklamada, “Tüm kıyılar işgal edilsin, yat limanı yapılsın ve bu süreçte kıyı savunucularının, ekolojistlerin, Datçalıların sesi çıkmasın isteniyor” denildi.

BİRGÜN EGE

Datça Kaymakamlığı 2 Nisan ile 2 Mayıs arasında bir ay süreyle Datça'nın bazı bölgelerinde basın açıklaması yapılmasını yasaklamasına karşı, Datçalılar bir araya gelerek yasağa tepki gösterdi.

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi adına açıklama yapan Sedat Yağcıoğlu, “Bu açıklama yasak. İfadeyi açıklamak, özgürce paylaşmak yasak. Eğer ifadelerinizi, Anayasa'ya göre “kamunun” olan kıyılarda açıklamak isterseniz daha da yasak. Bu bir kurgu değil. Maalesef, seçimlerin hemen ardından, Datça Kaymakamlığı'nın 13 Mart 2024'de aldığı bir karar itibariyle, 2 Nisan - 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında bir ay boyunca, aralarında belediye sosyal tesislerinden okul önlerine, ibadethanelerden otobüs duraklarına siyasi parti binaları önlerine kadar yasak. En ilginci de, Datça merkezdeki neredeyse tüm kıyılar ve bu kıyılara ait yürüyüş yollarında da basın açıklaması yapmayı, yaz sezonunda tatil yapan vatandaşlarının huzurunu düşünerek yasakladı mülki amirlik” dedi.

Bu yasaklama kararıyla Datça’da güçlenen kıyı mücadelesinin önünün kesilmeye çalışıldığını belirten Yağcıoğlu, “Devletin şirket gibi yönetildiğine yıllardır tanığız. Şimdi tüm Datça kıyıları sadece sermayeye açılsın isteniyor. Tüm kıyılar işgal edilsin, yat limanı yapılsın ve bu süreçte kıyı savunucularının, ekolojistlerin, Datçalıların sesi çıkmasın isteniyor. Kıyıda güneşleniyoruz, şikâyet ediliyoruz. Kıyıda eğleniyoruz, soruşturmalar maruz kalıyoruz. Şimdi tüm bunlara rağmen, kıyılarda kurmak istediğimiz sözümüz engelleniyor, susturulmak isteniyoruz. Biz denizde yüzerken birer cümle bağırır, kıyıda tiyatro gösterisi yapar, kumdan kaleler inşa eder de, yine de vazgeçmeyiz kıyıları savunmaktan. Yasaklar sizin, kıyı mücadelemiz bizim, hepimizin, tüm Datçalılarındır. Hukuksuz yasaklamalarınızı tanımıyoruz, kıyı mücadelemize bir kulaç geri atmadan devam edeceğiz. Tüm kıyılar özgürleşene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” diye konuştu.