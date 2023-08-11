Yasak kararları hukuk dinlemiyor

AKP’nin hedefindeki Nilüfer Müzik Festivali, konaklama ve alkol yasağı üzerine iptal edildi. Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, baskıların arttığını ifade etti. Müzik Sen Başkanı Koçyiğit ise “Acilen örgütlenmeliyiz” dedi.

Işıl ÇALIŞKAN

Sanata yönelik yasak ve baskıların ardı arkası kesilmiyor. Son 6 ayda 18 etkinlik yasaklanırken son olarak Nilüfer Müzik Festivali yasaklardan dolayı iptal edildi. Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek olan festivalin, Valilik tarafından getirilen yasakların ardından iptal edilmesi tepkilere neden oldu.

Bursa Valiliği tarafından gece konaklama ve alkol yasağı getirilmesinin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, festivalin iptal kararını şu ifadelerle açıkladı: “3 bine yakın başvuru vardı. Gençlerin soluk alacağı alanlar yok ediliyor. Biz bunu protesto ediyoruz. Festivali iptal etme kararı aldık. Ve hukuk önünde mücadele etmeye devam edeceğiz.”

KANADIMIZI KIRDILAR HADİ UÇUN DİYORLAR

Geçen yıl düzenlenen 6. Nilüfer Müzik Festivali'ne de alkol ve konaklama yasağı getirilmiş, konaklama yasağı daha sonra kaldırılmıştı. BirGün’e konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, son ana kadar direndiklerini ifade ederek her türlü diplomatik çalışmayı yaptıklarını belirtti. Erdem, seçimden sonra baskıların daha da arttığını ifade ederek, “Belediyelerin müzik festivalleri yapmasını istemiyorlar. Bunu açıka ifade ediyorlar zaten. Birkaç yıldır engellemelerle ilgili girişimleri oluyordu zaten. Biz inadına festivali yapmak için elimizden geleni yapıyorduk. Son dönemde ciddi anlamda baskı altındayız” dedi.

Erdem, gençlerden iptal kararına yönelik tepki aldıklarını ifade ederek, arka planda yaşananları şöyle açıkladı: “Kamp ve alkol yasağı gelince sponsorlarımız 'biz bu işten çekiliriz' dedi. Sponsorlar olmayınca da yaklaşık 20-25 milyon civarı bir maliyetle sonuçlanıyor. Yaklaşık 4-5 bin gencimiz burada kamp yapıyor. Yasak durumunda şehir dışından herhangi bir kimse gelmeyecekti. Festivalin bu yasaklarla birlikte bir anlamı kalmıyor. Bizim kolumuzu kanadımızı kırdılar bize uçun diyorlar. Bu yasaklara rağmen biz bu festivali yapabilirdik ama yarın öbür gün o çocukları polisle, gazlarla karşı karşıya bırakma ihtimalini göze alamadık..”

TOPLANIP GÜÇLÜ BİR SES ÇIKARMALIYIZ

Müzik Sen Başkanı İpek Koçyiğit ise, yasak kararına şu ifadelerle tepki gösterdi: “Bilime, sanata değer verilmeyen bir ülkede yaşıyoruz. Kültürlü, eğitimli gençlerden rahatsızlık duyan bir iktidar var karşımızda. Bütün gençler ülkeden gitmeye çalışıyor. Bilim insanı, doktoru, mühendisi gitti en sonunda müzisyenler de gidecek. Bunların karşısında düşünmeyen, tartmayan, eğlenmeyen bir toplum istiyorlar.”

Örgütlülüğün önemine vurgu yapan Koçyiğit, “Bu yasakların iptali için bütün birlikler olarak toplanmalı ve güçlü bir ses çıkarmalıyız. Valilikle 2 ay sonra bir toplantımız var. Biz her türlü sıkıntıyı dile getiriyoruz. Bu karanlık düzenin son bulması için tek tek kapıları çalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Nilüfer Müzik Festivali’nin iptal kararına müzik dünyasından isimler de sosyal medya paylaşımlarıyla tepki gösterdi. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

•Ozan Çoban: Ya laikliği kazanacağız ya ruhsuz düşsüz yığınlara dönüşeceğiz.

•Gözde Öney: Karanlığınıza boyun eğmeyeceğiz.

•Büyük Ev Ablukada: Bu ülkenin en güzel festivallerinden biri iptal edilmek zorunda bırakıldı! Çok üzgün ve öfkeliyiz!

•Kalben: Bizim bir arada olmamız, yaşamaktan keyif almamız, bu ülkenin çocuğundan yaşlısına ormanından denizine hepimize tecavüzlerine ve cinayetlerine katlanmaya çalışmamız size zor mu geliyor? Sevmek, birleştirmek ve neşe var etmek bu kara çağı beslemekten daha kolay değil mi aslında? Yazık.

•Gaye Su Akyol: Faşizm!

BİLET ÖDEMELERİ İADE EDİLECEK

Nilüfer Müzik Festivali’nde bu yıl Duman, Hayko Cepkin, Büyük Ev Ablukada, Dolu Kadehi Ters Tut, Motive, Hey! Douglas, Malt ve Soft Analog sahne alacaktı. İptal kararının ardından Nilüfer Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda satılan biletlerin ücretinin iade edileceği belirtildi.

EMSAL KARAR

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) 6 Ekim 2021’de Bostancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirmek istediği 30’uncu yıl etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Yasak kararına karşı hukuki süreç başlatan MKM’yi haklı bulan mahkeme, kaymakamlığın kararını iptal etti. Kararı değerlendiren MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, kararın Türkiye’de emsal oluşturması açısından önemli olduğunu vurguladı.