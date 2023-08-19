Yasal hak talebi

Erkek şiddeti can almaya devam ederken, kadın haklarına yönelik saldırılar da sürüyor. Kadınlar, haklarının korunmasına yönelik çağrıda bulundu.

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmezken, iktidarın kadınları korumadığı gibi haklarına yönelik saldırıları da devam ediyor. Son olarak Zonguldak’ta bir kadın bir erkeğin evinin balkonundan düşerek öldü. Olay Çaycuma ilçesinde yaşandı. 29 yaşındaki Gizem Kılınç, Timuçin A.’yı ziyarete gitti. Arkadaşlarıyla birlikte evde zaman geçirdikten sonra balkona çıkan Kılınç, 2’nci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Gizem Kılınç’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.’yı gözaltına aldı.

112 GÜNLÜK MÜCADELE

Balıkesir’de boşanma aşamasında olduğu Saygın Altınöz tarafından vurulan Havva Altınöz, tedavi gördüğü hastanede 112 gün sonra hayatını kaybetti. Saygın Altınöz’ün, Havva Altınöz’ü çocukken kaçırdığı, Havva Altınöz’ün ailesinin şikâyeti üzerine cezaevine girdiği, cezaevinden çıktıktan sonra ise Havva Altınöz’ü bir kez daha kaçırıp, bu kez ailesinin izin vermesiyle evlendiği öğrenildi. Havva Altınöz’ün ağabeyi İcabi Yılmaz, “En ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum" dedi.

ADALETE İNANÇ ZEDELENDİ

Uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzüne uğramasının ardından intihara sürüklenen İpek Er’in ölümünün üzerinden 3 yıl geçti. MA’ya konuşan dava avukatı Nesrin Bilge, yargının taraflı davrandığını belirtti. Görülen tüm duruşmalarda tecavüz faili Musa Orhan’ın hiçbir suçlamayı kabul etmeyerek, susma hakkını kullandığını hatırlatan Bilge, “Sadece 6 gün tutuklu kaldı. Akabinde itirazla serbest bırakıldı. Bir kamu görevlisi, bu sıfatı kullanması sebebiyle o cezanın zaten bir defa ağırlaştırılması gerekiyordu. Diğer taraftan ‘iyi hal’ indiriminin uygulanmaması gerekiyordu. Çünkü iyi hal ortaya koyacak herhangi bir durum söz konusu değildi. İyi hal değerlendirilmesi nereden ve nasıl yapıldı?” diye sordu. Bilge, Orhan’ın Yargıtay’da bekleyen dosyasından henüz bir kararın çıkmadığını da belirtti.

GERÇEK DIŞI ALGI YARATILIYOR

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) üyeleri de iktidarın sık sık hedef aldığı nafaka hakkına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada AKP’li yöneticilerin nafaka hakkına yönelik açıklamalarına değinilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na seslenildi. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Adalet Bakanı tarafından dile getirilen ‘1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var’ iddiasının artık bir an önce ispatlanmasını istiyoruz. Çünkü bu ve benzeri asılsız iddialar, konunun asıl mağduru olan kadınların ve çocukların görmezden gelinmesine ve sanki erkekler mağdur oluyormuş gibi gerçek dışı bir algıya yol açıyor. Bir gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kaç erkek olduğuna, söz konusu dosyaların numaralarına, ödedikleri nafaka miktarına, nafakanın kadına mı yoksa çocuğa mı ödendiğine dair acilen kamuoyunu bilgilendirin. Bir gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödemek gibi, varsa bile birkaç istisnayı geçmeyecek bir iddia nedeniyle, devlet eliyle milyonlarca kadın ve çocuğun haklarının gasbedilmesine göz yummayacağız. Nafaka konusunun gerçek mağduru olan kadın ve çocukların unutturulup, kadınlara ve çocuklara yasal hakları olan nafakasını ödemek istemeyen erkeklerin mağdurmuş gibi gösterilmesi operasyonlarına karşı çıkmaya devam edeceğiz.”