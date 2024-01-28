"Yaşam alanımızı tahrip edecek inşaat projesinden vazgeçin"

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, BirGün’ün ortaya çıkardığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük araziyi turizm alanı olarak yapılaşmaya açmasını protesto etti.

Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, BirGün’ün ortaya çıkardığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük araziyi turizm alanı olarak yapılaşmaya açmasını protesto etti. İstanbul Hacıosman Bahçeköy Otobüs Durağı’nda bir araya gelerek eylem yapan yaşam savunucuları, özetle şunları söyledi:

“9 dönüm gibi önemli bir alanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyle, Mersin MHP Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı’na (NEV) verildiğini öğrendik. İhale süreci, aylar önce tamamlandığı halde kamuoyundan gizlenerek, kapalı kapılar ardında siyaseten şekillendirildiği anlaşılmaktadır. Yaptığınız ihale orman varlığını tehdit etmektedir. Taleplerimiz çok net! Vakıflar Genel Müdürlüğü derhal yapılan ihaleyi iptal etsin. İBB Meclisi’nde bu konuyu görüşerek taleplerimizi karara bağlasın. Nişantaşı Eğitim Vakfı orman yaşamını tahrip edecek inşaat projesinden vazgeçsin.”