Yaşam alanları 3 günde yok oldu

İklim krizinin etkisi, iktidarın beceriksizliği yine orman ve tarım alanlarının yok olmasına neden oldu. Çanakkale’de 3 gün sonra kontrol altına alınan yangın, iktidarın yaşananlardan ders çıkarmadığını gösterdi.

Haber Merkezi

Çanakkale'de çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alındı. 2 bin 650 hektar ormanın, 1430 hektarı tarım alanının ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına karşı soğutma çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Şiddetli rüzgarla harlanan közler yeniden yangına neden olabilir, dikkatli olmak lazım” dedi.

22 Ağustos’ta Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında 22 Ağustos’ta, 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik alana yayılan orman yangını ancak dün kontrol altına alınabildi. Orman yangınları konusunda eleştirilerin hedefinde olan kurumlar yine başarı hikayesi yazamadı. Yangına dair tek olumlu sonuç insan kaybının yaşanmaması oldu.

Yangının kontrol altına alındığı duyuran, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 kulllanılmayan 7 evin ve yaklaşık 29 ahır ve ağılın hasar gördüğünü belirtti. Hastanedeki 7 kişinin de tedbir amaçlı tutulduğunu açıklayan Yumaklı, hayatı risk olmadığını ifade etti. Yumaklı ayrıca kapatılan Çanakkale-Çan karayolunun ve boğaz trafiğinin de ulaşıma açıldığını duyurdu.

CANINI ZOR KURTARDI

Çanakkale'deki yangında alevlerin sardığı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isteyen 66 yaşındaki Zeki Demir ölümden döndü. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Demir, "Ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar. Dışarıya çıktım, oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım" dedi.

Çanakkale'deki orman yangının söndürme çalışmalarına katılan orman işçileri, yaşadıklarını anlattı. Orman işçilerinden Süleyman Işık, "Türkiye'nin her yerinden ekipler geldi. Orman içinde kötü manzaralar vardı. Hayvanların can kaybı fazla. Çok üzücü. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan Eskişehir Seyitgazi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 23 saatte kontrol altına alındı. Yangında 300 hektar alan zarar gördü.

SERBEST BIRAKILDI

Seyitgazi ilçesinde kullandığı pulluktan çıkan kıvılcımın yangına neden olduğu suçlamasıyla çiftçi Mevlüt T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Mevlüt T. 'taksirle orman yangınına neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi. İşlemlerin ardından serbest bırakıldı.

HATALARDAN DERS ÇIKARILMIYOR

Her yıl orman yangınları konusunda zaafları gün yüzüne çıkan iktidar, uzmanların uyarılarına kulak tıkıyor. Uzmanlar orman yangınlarıyla mücadeledeki eksikleri şöyle sıralıyor:

•Yangın çıktıktan sonrasına ilişkin politikalar izlenmesi.

•Başta enerji ve maden tesisleri olmak üzere ormanlık alanlarda verilen izinlerle insan, orman etkileşiminin artırılması.

•Özellikle karadan müdahalede ekipman eksikliği

•Personel eksikliği ve yeterli eğitim verilememesi.

•Yangın söndürme işini taşeronlara devredilmesi.

YUNANİSTAN BAŞ EDEMİYOR

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde 19 Ağustos'tan beri devam eden orman yangınları şiddetli rüzgarlar nedeniyle 6'ncı gününde de kontrol altına alınamadı. Başkent Atina yakınlarında bulunan Agia Paraskevi köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın etkili olmaya devam ederken, bölgedeki çok sayıda ev ve araç hasar gördü.