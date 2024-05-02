Yaşam hakkına tayin engeli

Sığınma evinde kalan Sağlık Bakanlığı personeli kadının başka kente tayin talebinin, “iki yıl görev süresi dolmadığı” gerekçesiyle reddedildiği ortaya çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) tavsiye kararlarına uymayan kurumların temsilcilerini dinlemek üzere toplandı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamadığı bir karar gündeme geldi.

Samsun'da yaşayan ve Sağlık Bakanlığı’nda sürekli işçi kadrosunda çalışan B.K. adlı kadın, eşinden şiddet görmesi üzerine sığınma evine yerleşmek zorunda kaldı. Ekim 2023’te de eşinden boşanan B.K., “eski eşinin ve ailesinin kendisini rahat bırakmayacağı” düşüncesiyle kendisini güvende hissetmediğini belirtti ve Maraş’a tayinini istedi.

B.K’nin tayin başvurusuna karşı Sağlık Bakanlığı, “iki yıllık görev süren dolmadı” diyerek tayin talebini reddetti. Bakanlık nezdindeki tayin girişimlerinden sonuç alamayan B.K., Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) bireysel başvuruda bulundu. KDK, “yaşam hakkının korunması” vurgusuyla başvurunun yeniden incelenmesini istedi.

YOK SAYILAN TAVSİYE

KDK’nin, “yeniden inceleme” tavsiyesine karşın Bakanlık, söz konusu kararı uygulamadı. Komisyon toplantısında konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, kararın toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre verildiğini söyledi. Bakanlığın tutumuna tepki gösteren CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, KDK’nin kararının hukuka uygun olduğunu, buna karşın Bakanlığın bürokratik engellerle konuyu farklı noktalara taşıdığını savundu.

CHP’li Yazgan, tayin girişimlerinden sonuç alamayan B.K.’nin yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: “Bu hanımefendi önce bir başvuruda bulunuyor. Demek ki bu şekilde başarılı olamıyor. Bir çare arıyor, bir hedefi var, kaçacak, kurtaracak kendisini. Anasının, babasının yanına gidecek, güvende hissettiği yere gidecek. Burada biraz kendimizi sorumlu tutmamız lazım. Vatandaşın sorunu, hepimizin sorunudur. Söz konusu tayine engel olan bürokratik işlemlerde uygulama hatası varsa düzeltilmesi gerekiyor.”

DENETÇİDEN UYARI

Komisyon toplantısında söz alan Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak da tayin talebinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. B.K.’nin halen sığınma evinde kaldığını ve Maraş'a tayin beklediğini ifade eden Tunçak Sağlık Bakanlığı’nı tavsiye kararına uymaya davet etti.