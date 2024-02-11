Yaşam için 3 asgari ücret bile yetmiyor

İstanbul’da yaşam maliyeti üç asgari ücreti geçti. Dört kişilik bir ailenin yaşaması için gereken para 53 bin 58 TL oldu. İstanbullular ise hayat pahalılığına “İyice çöktük, bittik... Yetti artık” diyerek isyan etti.

EKONOMİ SERVİSİ

İstanbul’da yaşamın maliyeti giderek katlanıyor. Özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar nedeniyle yurttaşlar büyük darboğaza düşüyor.

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yaptığı araştırmaya göre megakentte yaşam maliyeti ocak ayında yeni zirvesini gördü. Buna göre ocak ayında 4 kişilik bir ailenin İstanbul’da yaşamanın maliyeti 53 bin 58 lira. Bir ailenin İstanbul’da bir ayını geçirebilmesi için 3 asgari ücret bile yetersiz.

İSTANBULLULAR İSYANDA

İPA’nın verilerine göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,29 arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak belirlendi. Üç net asgari ücret olan 51 bin 6 TL, bu maliyeti karşılamada yetersiz kaldı. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 artış gösterdi. Ortalama yaşam maliyeti, İstanbul'da ocak ayında bir önceki aya kıyasla 3 bin 899 lira daha yükseldi. Temel tüketim maddelerinin fiyatlarına bakıldığında, en dikkat çeken artış oranlarından birinin yüzde 52,83 artışla makarna fiyatlarında olduğu belirlendi.

Maliyet giderek katlanırken yurttaşların çarşı pazarda karşılaştığı tablo da içler acısı. İstanbul Bağcılar’daki semt pazarında alışveriş yapan yurttaşlar, yaşadıklarını “İyice çöktük, bittik... Yetti artık!” diyerek ifade etti. Pahalılığa isyan eden bir yurttaş, “Yarımşar kilo zor alıyoruz. Biberin kilosu 50 lira, domates 50 lira olmuş. Daha bunun neyini anlatayım ki ben size. Her şey pahalı” derken bir pazarcı da kendi zor durumunu anlattı. Pazarcı, “Ben günlük yevmiyeciyim. Günlük bin lira para alıyorum, haftanın 5 günü çalışıyorum. 5 bin lira para yapıyor. Ayda 20 bin TL yapar. 16 bin TL kira ödüyorum. Bir sebze, bir meyve, bir patates, bir soğan bir insan ağız tadıyla alsın gelsin bakalım vereceği para 3 bin TL para. Ayda 12 bin lira eder. Aldığımız maaş 20 bin liraya denk bile gelmiyor” diye konuştu. ANKA Haber Ajansı’na konuşan yurttaşlar sürekli artan fiyatlardan şikâyet etti:

Emekli Turhan Doğan: Bu hayat şartlarında hiçbir şey alamıyoruz. İyice çöktük, bittik. Bir kilo zeytin 250 lira olmuş. 40 liralık zeytin alıyorum. 50 liralık peynir alabiliyorum. Bu hayat şartlarında hükümetin bize vermiş olduğu zamla geçinmemizin mümkünü yok. Ne yapacağız bilmiyorum.

İbrahim Korkmaz: Bunlar ülkenin başına geldi geleli bu ülke hep kötüye gitti. AKP hükümeti geldikten sonra biz mahvolduk. Bunlar gitmediği sürece bizim düzelme şansımız yok. Her şey pahalı. Bir kıvırcık 40 lira, limon 20 lira. Neyi sorarsan sor hepsi pahalı. Emekli maaşına verdiği zam 2 bin 500-3 bin lira. 2 bin 500 ne zammı veriyorsun. Bu ne ya!

İdris Ağaç: Maalesef kimse alamıyor. Ama yapacak da bir şey yok. Halk halinden memnun. Ne diyebiliriz ki. Kıvırcık 40 lira, maydanoz 10 lira, dereotu 20 lira yine kimse alamıyor. Müşteri yok. Yapacak bir şey yok.