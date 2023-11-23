Yaşar Kemal için bir aradayız

Kültür Sanat Servisi

Yaşar Kemal Vakfı’nın 2017’den bu yana düzenlediği 'Öğretmen Buluşmaları' bu yıl 'Yaşar Kemal Buluşmaları' başlığıyla Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde yapılacak. Darüşşafaka Cemiyeti’nin işbirliğiyle düzenlenen buluşmalar, Yaşar Kemal’in eserlerinin ve edebiyat anlayışının çeşitli boyutlarda ve farklı pencerelerden değerlendirildiği bir dizi sohbetten oluşuyor.

Özellikle Türkçe ve edebiyat öğretmenlerine yönelik olarak düzenlenen buluşmaların ilkinde bugün yazar, eleştirmen Zeynep Oral 'Yaşar Kemal’in Sahneye İzdüşümleri' başlıklı sohbetle Loca’da edebiyat sevenlerle bir araya gelecek. Darüşşafaka Cemiyeti ve Yaşar Kemal Vakfı’nın işbirliği, Yaşar Kemal’in en büyük dileklerinden biriydi. Bu işbirliğinin ilk adımı geçen yıl düzenlenen 'Ortak Akıl, Ortak Gönül' başlıklı öğretmen forumu olmuştu. 'Yaşar Kemal Buluşmaları'nın da katılımcıların öneri, katkı ve değerlendirmeleriyle gelişerek 'ortak akıl, ortak gönül' vizyonunu sürdürmesi amaçlıyor. Etkinlik herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.