Yaşar Okuyan entübe edildi: Durumu kritik

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Kızı Ülkü Okuyan, babasının durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Güncel 15.12.2023 14:02 Giriş: 15.12.2023 14:02

Güncelleme: 15.12.2023 14:08 Kaynak: Haber Merkezi

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, hastaneye kaldırıldı. Ülkü Okuyan, babası Yaşar Okuyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir" ifadelerini kullandı. Yaşar Okuyan'ın durumunun kritik olduğunu belirten Ülkü Okuyan, "Sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

-Ülkü Okuyan — Yaşar Okuyan (@yasarokuyan) December 15, 2023