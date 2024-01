Yaşasaydı 25 olacaktı

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz bombası sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan yaşasaydı bugün 25 yaşına basacaktı. Baba Elvan, "Hayalleri vardı çocuğumun. Hala katili dışarda. Bu ülkeye artık adalet gelsin" dedi.

Kayhan AYHAN

5 Ocak 1999’da İstanbul’da doğan Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te, Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralanıp aylarca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Berkin öldürüldüğünde daha 15 yaşındaydı. Ölümünden sonra Türkiye’nin dört bir tarafında ve birçok ülkede protestolar düzenlendi. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, katıldığı Gaziantep mitinginde Berkin’i hedef gösterip annesi Gülsüm Elvan’ı yuhalatmıştı.

Ölümünden ancak 8 yıl sonra dava sonuçlandı. Berkin’in hayatına kaybetmesine neden olan polis memuru Fatih Dalgalı, “kasten öldürme suçu”ndan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Dalgalı, cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek.

HAYALLERİ VARDI BERKİN'İN

Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan BirGün'e yaptığı açıklamada "Bugün 25 yaşına girecekti, önümüzde yerel seçimler var yaşasaydı belki benim oğlum bir belediyede başkan olacaktı, başkan yardımcısı olacaktı. Hayalleri vardı çocuğumun, hala aramızda yok. Hala katili dışarda, hala katili bizim ödediğimiz vergilerle maaş almaya devam ediyor" dedi.

"Bu ülkeye adaletin gelmesini istiyoruz" diyen Elvan, "Bir an önce bu katilin tutuklanmasını, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ayrıca avukatımız Can Atalay da hala esir tutuluyor. Onun da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve Hatay halkının temsiliyetini yapmasını talep ediyoruz. Umarım en kısa zamanda bunlar yerine gelir" ifadelerini kullandı.