Yaşasın 1 Mayıs!

Sesimizin yankısı şehrin en dar sokaklarına kadar ulaşacak. Soluğumuz tükenmeyecek, neşemiz hiç bitmeyecek. Büyük insanlık, emeğin avuçlarında yeniden yaşamaya başlayacak.

Editörden...

Vakit geldi. Mücadele edenlerin biriktirdikleri üstünde yeni bir hayat yükseliyor.

Emeğinin hakkını isteyen işçiler, daha adil ve özgür bir hayat düşleyen kadınlar, doğduğu topraklarda yaşamaya inat eden gençler, yani bu ülkenin gerçek sahipleri ayağa kalkıyor.

Bugün ülkenin bütün meydanlarında buluşan milyonlar, kriz çözme kabiliyeti kalmamış, aksine varlığı kriz nedeni olan, yaşanan tüm acıların ve kötülüklerin merkezi durumuna gelmiş, halk nezdinde hiçbir meşruiyeti olmayan bu iktidardan kurtulmanın yolunu gösteriyor.

Hava döndü. Köhnemiş iktidar büyük bir gürültüyle yıkılıyor. İşçilerin, gençlerin, kadınların, daha özgür ve barış içinde bir dünya için mücadele edenlerin örgütlü varlığı ülkenin geleceğine işaret ediyor.

Nâzım’ın yıllar öncesinden müjdelediği günler uzak değil.

“Ve elbette ki, sevgilim, elbet,

dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya,

dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle: işçi tulumuyla

bu güzelim memlekette hürriyet...”

Yaşasın 1 Mayıs!