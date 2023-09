Yasemin Seven Erangin'den yeni roman: Bir Cinayetin Sıra Dışı Hikâyesi 'Oğuz'

Yasemin Seven Erangin'in "Bir Cinayetin Sıra Dışı Hikâyesi: Oğuz” isimli yeni romanı Ayrıkotu Yayınları etiketiyle kitapseverler ile buluştu.

Kitabın tanıtım yazısı şöyle:

"Her korku çocukluğumun gölgesiydi sanki.

Zaten ben her şeyden korktum ve korkularım boyumu hep aştı. Her korku çocukluğumun gölgesiydi sanki. Korktum. Her şeyden, herkesten korktum… En çok da kendimden korktum. Aynaya bakmaktan, sokağa çıkmaktan, markette soru sormaktan, annemle dışarıda bir korku olmadı ama hiçbir zaman. Yüzüne baktıklarım da benden korktu. Haklıydılar, nasıl korkmasınlar ki…

Çocuklukluğundan şimdiye uzanan travmaları ile yan yana yürüyen Oğuz,

Kadın olmanın büyüsünden bihaber, eğlenceli, ruhu zengin anne Tüliş,

ve Oğuz’un dünyanın merkezine koyduğunu çok sonra anladığı kadın Asiye…"

YASEMİN SEVEN ERANGİN HAKKINDA

1982’de Batman’da doğdu. İlkokulu ve liseyi Batman’da okudu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Medya sektöründe çeşitli kanallarda çalışmaya devam ediyor.

“Annemin Son Dört Günü” adlı öykü kitabını 2014 yılında Altıkırkbeş Yayınları’ndan, “Delikli Tencereler de İsyan Eder” öykü kitabını ise 2022 yılında Vizyoner Yayıncılık’tan çıkardı. İki kız çocuğu var ve İstanbul’da yaşıyor. Şimdilerde bir film çekmeye hazırlanıyor.