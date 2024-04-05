Yasin Ketenoğlu'na Dev-Genç marşıyla veda

Almanya’da hayatını kaybeden Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Yasin Ketenoğlu, törenle Türkiye'ye uğurlandı.

BirGün/HANNOVER

Türkiye devrimci hareketenin önemli isimlerinden Yasin Keteneoğlu, geçtiğimiz pazar günü (31 Mart) Almanya’nın Hannover kentinde yaşamını yitirdi. Ketenoğlu, Hannover’de düzenlenen törenle Türkiye’ye gönderildi.

Antalya Kurşunlu’da çok sayıda arkadaşı ve dostlarının katılımıyla düzenlenen törende Dev-Genç marşı söylenerek veda edildi.

YASİN KETENOĞLU KİMDİR?

Yasin Ketenoğlu 1956 yılında Malatya’da doğdu. Devrimci düşüncelerle, öğrenim gördüğü Turan Emeksiz Lisesi’nde tanıştı.

1970 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi bölümüne girdi. Üniversite yıllarında MAYÖD, ADYÖD ve AYÖD gibi öğrenci derneklerinde aktif yer aldı. Daha sonra Devrimci Gençlik Feredasyonu yönetiminde görev aldı.

Devrimci Yol Hareketi‘nde önemli sorumluluklar üstlenen Yasin Ketenoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında 7 Kasım 1980’de Ankara’da tutuklandıp ağır işkencelere maruz kaldı. Mamak Cezaevi'nde ağır işkenceler gördü, idamla yargılandı. Mamak Askeri Cezaevi’nde 8 yıl hapis yattı. 1987 yılında tahliye oldu. 1989 yılında yurt dışına çıktı.

Almanya’ya yerleşen Ketenoğlu, işi nedeniyle bir süre İspanya’da yaşamını sürdürdü.

Almanya’ya dönmesi sonrasında kanser teşhisiyle tedavi gördü. Görmüş olduğu tedaviler kanseri yenmesi konusunda yeterli olmadı. Ketenoğlu 68 yaşında Almanya’nın Hannover kentinde yaşamını yitirdi.