Yaşlı gemiler alarm veriyor: 8 yılda 3 bin facia

Avrupa’da 12 ve üzerindeki gemiler “yaşlı” sayılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun soru önergesi ülkemizdeki gemi filosundaki gemilerin önemli bir kısmının “yaşlı” olduğunu ortaya koydu.

HABER MERKEZİ

Yaşanan gemi kazaları, gemilerde çalışan mürettebatın can güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Son 8 yılda 3 binin üzerinde facia yaşandı; 677 kişi öldü, 390 kişi denizde kayboldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun soru önergesi, ülkemizin gemi filosunun yaş aralığının yüksek olduğunu belirledi.

Marmara Denizi açıklarında 15 Şubat’ta batan 53 yaşındaki Batuhan A isimli ticari geminin 6 mürettabatın tamamı hala bulunamadı. Geçen yıl 19 Kasım’da Karadeniz’de Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisindeki 7 gemici hala bulunamadı. DEMA M isimli gemide kaybolan 4. Mühendis Yiğit Acar'dan 533 gündür haber alınamıyor.

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A gemisinin son görüntüsü / Fotoğraf: AA

YAŞLI GEMİLER

CHP’nin gölge Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, deniz güvenliği konusunda soru önergeleri vererek konuyu gündeme getirdi. Son olarak verdiği soru önergesine gelen cevaba göre; Türkiye Deniz Ticaret Filosunda bulunan ve Gemi Sicili ve TUGS’a kayıtlı gemi/deniz taşıtlarının yaşlı olduğu bir kez daha ortaya kondu. Avrupa’da 12 yaş ve üzeri gemiler “yaşlı” sayılırken, ülkemizde 150 GT ve üzerinde toplam 2 bin 149 adet gemi/deniz aracı bulunuyor. Bu gemi ve deniz araçlarının sadece 268’i 0-5 yaş aralığında, 307’ si ise 6-10 yaş aralığında bulunuyor. Geri kalan 1.574’i ise 11-31 ve üzeri yaş aralığında bulunuyor.

8 YILDA 3 BİN FACİA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karasu’nun önergesine verdiği yanıtta, yapılan denetimler sonucunda ulusal ve uluslararası gerekleri sağlayan gemiler belgelendirilerek seyirlerine izin verildiğini açıkladı. Söz konusu gemilerin “belirli aralıklarla ulusal ve uluslararası kurallara uygunluklarının devam edip etmediklerinin tespiti için” bakanlığın Gemi Denetim Uzmanları tarafından Ön Sörvey adı verilen denetimlere tabi tutulduğunu açıklamıştı. Yine Bakan’ın açıklamasına göre, uluslararası sözleşmelere göre gemileri denetleniyor ve uygunluk belgeleri düzenleniyor. Bu belgeler olmadan gemilerin sefer yapmasına müsaade edilmiyor. Buna karşın, yine bakanlık verilerine göre 2023 yılında Türkiye'de 240 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 19 kişi öldü, 727 kişi ise sağ kurtarıldı, 42 kişi kayboldu. 24 bin 975 kişi sağ kurtarıldı. Son 8 yılda meydana gelen 3 bin 223 gemi faciasında da 677 kişi öldü, 390 kişi kayboldu.

KAFKAMET DE DENETİMDEN GEÇMİŞ

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 3 aydır 7 mürettebatı hala bulunamayan ve Ereğli mendireği dibinde batan Kafkametler gemisinin de batışından yaklaşık iki ay önce 28.08.2023 tarihinde yürürlükteki mevzuat kapsamında denetime tabi tutulduğunu, ancak herhangi bir eksiklik/uygunsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.