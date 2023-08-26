Yatılı Kuran kursunda darp: Çocuklar 'izinsiz' pide yedikleri için sopayla dövüldü

Amasya’da bir yatılı Büyükağa Kuran Kursu'nda pideleri 'izinsiz' yediği bahanesiyle 20 öğrenci darp edildi. Amasya Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişinin görevine son verildi.

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