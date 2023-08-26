Yatılı Kuran kursunda darp: Çocuklar 'izinsiz' pide yedikleri için sopayla dövüldü
Amasya’da bir yatılı Büyükağa Kuran Kursu'nda pideleri 'izinsiz' yediği bahanesiyle 20 öğrenci darp edildi. Amasya Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişinin görevine son verildi.
Amasya’da bir yatılı Kuran kursunda 20 çocuk 'izinsiz' pide yedikleri bahanesiyle darp edildi.
Olay, geçen Salı günü akşamı Büyükağa Kuran Kursu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay, çocukların akşam saatlerinden sonra dışarıdan getirilen pideden yemesi üzerine gerçekleşti.
İHA'nın aktardığına göre, kasap Berkay N. ve belletmen Tarık D., pidelerden yiyen 20 çocuğu yemekhanede toplayarak 'pideleri idareden izinsiz yedikleri' bahanesiyle sopayla vurarak darp etmeye başladı.
Olayın ertesi günü hastaneye giden bir öğrencinin vücudundaki morlukları gören doktor durumu polise bildirdi. Kurs yöneticileriyle iletişime geçen polis, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Darp olayının görülmesi üzerine Berkay N. gözaltına alındı. Berkay N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Belletmen Tarık D.’nin ise kurstaki görevine son verildiği öğrenildi.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Konuyla ilgili Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Büyükağa Kur’an Kursu'nda yatılı kalan öğrencilerimizin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.