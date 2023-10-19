Yatırımcı arayışında yeni durak: Mehmet Şimşek Fransa'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te yatırımcılar ile bir araya gelecek. Şimşek'in günbirlik temaslar kapsamında yatırımcılar ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.

Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlattığı yatırım turları kapsamında bugün (19 Ekim Perşembe) Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

Edinilen bilgiye göre Şimşek, bugün Fransa'da yatırımcılarla buluşacak.

Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

YATIRIMCILARLA BULUŞACAK

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.