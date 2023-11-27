Yatırımcılardan kamu bankaları için ‘Sat’, özeller için ‘Al’ tavsiyesi

Goldman Sachs ve Bank of America, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kedi gibi özel bankalar için 'Al' tavsiyesi; kamu bankalarını ‘düşük performanslı’ görerek ‘Sat’ tavsiyesi verdi.

ABD merkezli yatırım bankaları Goldman Sachs ve Bank of America (BofA), yayınladığı raporlardada Türk bankalarını değerlendirdi. Değerlendirmelerde, Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank gibi özel bankalar için 'Al' tavsiyesi, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları için 'Sat' tavsiyesi verdi.

Raporda bankalara ilişkin değerlendirme şöyle:

AKBANK

Goldman Sachs, Akbank ile ilgili hedef fiyatını 36 TL'den 38 TL'ye yükseltti. Kurumun Akbank için tavsiyesi ise 'Al' oldu. BofA ise Akbank için hedef fiyatını 39,6 TL'den 53,5 TL'ye çıkardı. Kurum Akbank tavsiyesini 'Nötr'den 'Al'a çıkardı.

GARANTİ

Garanti BBVA'da hedef fiyat 53 TL'den 54 TL'ye çıkarıldı. Goldman Sachs, Garanti BBVA için tavsiyesini ise 'Nötr' olarak belirledi. BofA Garanti BBVA'da hedef fiyatını 71,6 TL'den 78 TL'ye çıkarırken tavsiyesini de 'Al' olarak korudu.

İŞ BANKASI

Goldman Sachs, İş Bankası'nda hedef fiyatını 19 TL'den 21 TL'ye çıkardı. Kurumun İş Bankası tavsiyesi 'Nötr' oldu. BofA İş Bankası'nda tavsiyesini 'Ortalama altı'ndan 'Al'a çıkarırken, hedef fiyatını da 22,5 TL'den 34,5 TL'ye yükseltti.

YAPIKREDİ

Goldman Sachs Yapı Kredi'de hedef fiyatını 18 TL'den 20 TL'ye çıkarırken, tavsiyesini de 'Nötr' olarak belirledi. BofA Yapı Kredi'de hedef fiyatını 25,7 TL'den 28,5 TL'ye çıkardı. Kurum banka için tavsiyesini 'Al' olarak belirledi.

VAKIFBANK

Goldman Sachs'ın analizine göre Vakıfbank'ta hedef fiyat 9,40 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı. Tavsiye ise diğer kamu bankası olan Halkbank'ta olduğu gibi 'Sat' oldu. BofA Vakıfbank'ta hedef fiyatını 13,2 TL'den 14 TL'ye yükseltti. Tavsiye 'Ortalama altı' olarak korundu.

HALKBANK

Goldman Sachs'ın analizinde Halkbank hedef fiyatında ise aşağı yönlü revize yapıldı. Kurum, Halkbank hedef fiyatını 7,30 TL'den 7 TL'ye çekti. Halkbank'a ilişkin tavsiye ise 'Sat' oldu. BofA Halkbank'ta hedef fiyatını 9,9 TL'den 10 TL'ye çıkarırken tavsiyesini 'Ortalama altı' olarak korudu.