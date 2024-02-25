Yattara'nın forma giydiği amatör maçta hakeme yumruk: Maç yarıda kaldı

Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk kez forma giydiği amatör maç, bir futbolcunun hakeme yumruk atması nedeniyle tatil edildi.

Spor 25.02.2024 18:19 Giriş: 25.02.2024 18:19

Güncelleme: 25.02.2024 18:25 Kaynak: AA

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