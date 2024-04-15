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Yavaş'ın "İlk icraatım olacak" diye duyurduğu Tatlar Atıksu Arıtma Projesi kabul edildi

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimi kazandığı takdirde ilk icraat olarak açıkladığı ve Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ertelenen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi belediye meclisinde kabul edildi.

Güncel
  • 15.04.2024 19:57
  • Giriş: 15.04.2024 19:57
  • Güncelleme: 15.04.2024 20:01
Kaynak: ANKA
Yavaş'ın "İlk icraatım olacak" diye duyurduğu Tatlar Atıksu Arıtma Projesi kabul edildi
FOTOĞRAF: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimi kazandığı takdirde ilk icraat olarak açıkladığı ve Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ertelenen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi belediye meclisinde kabul edildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimleri öncesi bir basın mensubunun sorusu üzerine ilk icraatinin Sincan'daki Tatlar Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu olacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın yatırım programına almasına rağmen Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır ertelenen ve 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiren Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi kredisi bugün ABB Meclisi'nde oybirliğiyle kabul edildi.

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