Yavaş'ın "İlk icraatım olacak" diye duyurduğu Tatlar Atıksu Arıtma Projesi kabul edildi

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimi kazandığı takdirde ilk icraat olarak açıkladığı ve Cumhur İttifakı üyelerince 10 aydır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ertelenen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması ve modernizasyonu projesi belediye meclisinde kabul edildi.

Güncel 15.04.2024 19:57 Giriş: 15.04.2024 19:57

Güncelleme: 15.04.2024 20:01 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA