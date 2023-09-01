Yavaş ittifaka zorluyor

Yavaş’ın yeniden adaylığını, “Rozetsiz başkanlığa devam edeceğim” sözleri ile duyurması tartışılıyor. CHP yönetimi “Partileri ittifaka zorlamak için yaptı” diyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Genel seçimlerin ardından dağılan Millet İttifakı’nın iki üyesi CHP ve İyi Parti arasındaki karşılıklı yerel seçim tartışmaları sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yeniden adaylık sözleri, muhalefet kulislerini hareketlendirdi.

Son seçimlerde resmen CHP’nin adayı olan İYİ Parti’nin de aday çıkarmayarak desteklediği Mansur Yavaş, Mart ayındaki seçimlerde yeniden aday olmak istediğini açıkladı. Yavaş, “Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya da hakkımız yok” sözlerini sarf etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın yeniden adaylığını ilan ettiği sırada sarf ettiği cümleler, CHP Genel Merkez yönetimi tarafından da değerlendirildi. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan bir parti yöneticisi, Yavaş’ın “bağımsız adaylığı” kastetmediğini bildirdi. Yavaş’ın seçimlere bağımsız girmesinin zor bir seçenek olduğunu bildiren CHP’li yönetici, “Yavaş’ın sözlerinden anlayabildiğimize göre kendisi, parti içerisindeki iktidar mücadelelerine taraf olmadığını hatırlatıyor ve başkanlık görevi dışında bir icraatinin olmayacağını dile getiriyor. ‘Bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım’ diyor. Kendisi özellikle Ankara siyasetine çok hakimdir. Pusulada altı oku görmediği için kendisine oy vermeyecek yüz binlerce insan var ve o da bu durumun farkında” dedi.

BUZLAR ERİYECEK

Yavaş’ın bağımsız girmesi durumunda kazanamayacağını bildiğini ifade eden CHP’li yönetici, “İyi Parti ile CHP arasındaki buzlar mutlaka eriyecektir. Sayın Yavaş’ın da bu tartışmalar dışında kalacağını açıkça ifade etmesinin büyük katkısı olacaktır. Her iki partiye ve seçmenine net ifadeler kullanarak yerel seçimlerde yeniden ortaklaşmamızın önemini dile getirdi” diye konuştu.

İTTİFAKA ZORLUYOR

CHP’nin Ankara milletvekilleri de genel merkez yönetimi ile aynı görüşte. CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilime dikkati çeken bir milletvekili, “Yavaş, sıcak siyasetin bir parçası olmadığını ifade ediyor. Ayrıca, herkesin belediye başkanı olduğunu vurguluyor. CHP ile İYİ Parti’nin yeniden ittifak yapması için zorlayıcı bir güç olmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

SOYER DE ADAYLIK AÇIKLADI

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yeniden aday olmak istediğini açıkladı. Soyer, “CHP, 100 yıllık bir parti... Ben de onun büyükşehir belediye başkanıyım. Daha yapacak çok şey var. Bütün bu sular durulur ve partinin yetkili organları, genel başkanı, kararları verir. O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. ‘Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz’ diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki… İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.