Yavaş: Kutuplaştırmak isteyenlere ancak bu şekilde engel olabiliriz

Ankara Kent Konseyi'nin iftar programında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizlerin bir farkı olmalı. Farkımız ötekileştirmemek olmalı. Hiç kimseyi ayırmamak olmalı. Bu özelliğimizle öne çıkarsak toplumu bütünleştiririz. Kutuplaştırmak isteyenlere ancak bu şekilde engel olabiliriz” dedi.

Ankara Kent Konseyi, Gençlik Parkı’nda iftar programı düzenledi. ''Kültürden Kültüre İftar Programı"na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’nin Ankara’da kazandığı 16 ilçe belediye başkanı, iş dünyasından sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, üniversitelerden temsilciler ve sanatçılar katıldı.

Programa katılan Yavaş, burada bir konuşma yaparak "Bizlerin bir farkı olmalı. Farkımız ötekileştirmemek olmalı. Hiç kimseyi ayırmamak olmalı. Bu özelliğimizle öne çıkarsak toplumu bütünleştiririz'' diyerek şöyle devam etti:

''Kutuplaştırmak isteyenlere ancak bu şekilde engel olabiliriz. Ben seçilen bütün belediye başkanlarımın da aynı şekilde davranacağını, kaynakları israf etmeden gerçek ihtiyaçlarına harcayacaklarını ve başka partiden seçilen belediye başkanlarının da bir geçtiğimiz beş yıldaki belediye meclisinde yapılanları görüp seçimde de kendilerine bu yaptıklarını halka şikâyet ettiğimiz zaman halkta nasıl karşılığı olduğunu gördükleri için inşallah onlar da bu kez bizimle el ele verir. 6 milyon Ankaralıya 25 belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam ederiz.

ORTAK AKIL VURGUSU

Biz yine aynı şekilde ortak aklı daha da genişleterek daha önce bürokratlık yapmış, konusunda yetkin isimlerin de Kent Konseyi’ne dahil etmek suretiyle her konuda bir meclis yapıp, onların da akıllarından, tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz ve inşallah en büyük amacımız da Ankara'nın tarihi, kültürel değerlerini ayağa kaldırıp, özellikle Ulus’tan başlamak üzere. Buralar çok özel bir yer. Burada oturduğumuz yerde Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik Parkı'nı yapılışının buralardan bizzat adımlayarak izlemiştir.

İleri gidiyorsunuz, Atatürk Orman Çiftliği bizzat ilgilendiği alanlardır. Çok yakınınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu yer buraya 300 metre. Dolayısıyla bu alanlar bizim için çok çok önemli. Bunu hissederek buralarda yaşayan bir yönetici. Bunu da halka mutlaka aktarması lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Ankara'yı dünya başkentleriyle yakışır bir hale altı milyon Ankaralı el ele vererek en azından borcumuzu ödemeye çalışacağız.”