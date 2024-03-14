Yavaş: Mal beyanı açıklayın dedim, 'Hepsi Allah'a ait' dedi, geçti

ABB Başkanı Mansur Yavaş, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’un mal beyanı açıklamasıyla ilgili "En son 'Mallar bana ait değil hepsi Allah'a ait' dedi, geçti. Bütün dünya Allah'a ait, hüküm veren o. Ama ben her yerde şunu söyledim; Ben beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda yüzlerce şikayet edildi. Hep böyle iftiralar, tweetler üzerine müfettiş geldi. Bugüne kadar o kadar inceleme yapıldı ve sonuçlandı ki daha bir tane personelim benim savcılığa gitmedi. Dolayısıyla böyle bir örnekten yola çıkarak hepiniz mal beyanınızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli” dedi.

Belediye başkan adaylarının mal beyanı tartışması sürüyor. Mal beyanını ilk açıklayan ve diğer adaylardan da bunu isteyen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’un mal beyanı açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Batıkent Emekli Etkinlikleri Merkezi ve Emekli Lokali'nin açılışını yaptı. Altınok'un "Mallar bana ait değil Allah'a ait" sözlerini değerlendiren Yavaş, "Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yavaş, şöyle konuştu:

"Bütün Türkiye'de bütün belediye başkanlarının başı dik gezsin istiyoruz. Bunun yolu nedir? Şeffaflıktır, açık ihalelerdir, hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Dolayısıyla biz dedik bir öncü olalım büyükşehir belediye başkanı olarak. Mal beyanımız 2019'da göreve başlarken neymiş şimdi ne olmuş ortaya serdik. Ve bütün büyükşehir belediye başkanı adaylarına dedik ki siz de çıkarın. Çünkü sizler de uzun süredir kamu görevi yapıyorsunuz. Ses yok. En son 'Mallar bana ait değil hepsi Allah'a ait' dedi, geçti. Bütün dünya Allah'a ait, hüküm veren o. Ama ben her yerde şunu söyledim; Ben beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum.

Hakkımda yüzlerce şikayet edildi. Hep böyle iftiralar, tweetler üzerine müfettiş geldi. Bizim şikayetlerimiz hala bekliyor İçişleri Bakanlığı'nda. Ama neredeyse müfettişleri oturtacak yer bulamaz hale geldik. Bugüne kadar o kadar inceleme yapıldı ve sonuçlandı ki daha bir tane personelim benim savcılığa gitmedi. Dolayısıyla böyle bir örnekten yola çıkarak hepiniz mal beyanınızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Halk parasını kullandırdığı insanların bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizimkini web sayfasından görüyor. Onların parasıyla zenginleşip zenginleşmediğini görmeli. Ben beş yıldır hiçbir yere fotoğrafımı asmadım. Beş yıldır bir tane minibüs bir şoför bir korumayla gezdim. Ne çakarlı araç ne konvoy. O konvoyları sizin paranızla yapıyorlar. Ve bunun da hesabını vermiyorlar. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. Hepimizin inancı var mübarek gün. O hesabı sandıkta siz soracaksınız."

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti.

Habertürk'te dün katıldığı yayında mal varlığı ile ilgili soruya yanıt veren Turgut Altınok ise, "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.