Yavaş'tan "İttifak sağlanamazsa ne olur?" sorusuna yanıt: Her halükarda iddialıyız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İttifak sağlanamazsa ne olur?" şeklindeki soruya, "Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa… Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız" cevabını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'ittifaksız yerel seçim' ile ilgili "Her halükarda iddialıyız" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde ayrı aday çıkaracaklarını" açıklamasına ilişkin, "Dört milyon seçmenimiz var, hepsinin oyuna talibiz, o kadar. Başka bir şey söylemek, yorum yapmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde gerekirse açıklama yaparız" dedi.

"Çünkü adaylığımız henüz kesinleşmiş değil" diyen Yavaş, "Biliyorsunuz, CHP Parti Meclisi karar veriyor. Biz “Adayız” diye çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

"İttifak sağlanamazsa ne olur?" şeklindeki soruya yanıt veren Yavaş, şunları söyledi: "Ben iddialıyım. Dört buçuk yıldır çalışıyorum. Ankara halkı bu konuda bize onay veriyorsa devam ederiz, vermiyorsa…(Gülüyor) Elle gelen düğün bayram derler ya, bizimki de o. Ama her halükarda iddialıyız."

"BUGÜN, YARIN BEKLİYORUM"

CHP'nin adaylığını neden açıklamadığı sorulan Yavaş, "Açıklar herhalde bugün, yarın bekliyorum. Henüz sayın genel başkanla yan yana gelebildiğimiz bir etkinlik olmadı. Açıklar diye düşünüyorum. Daha önce “Belediye başkanlarımız yoluna ve görevlerine devam edecekler” diye demeci var. Geçenlerde Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, “Ankara'da aday arayışımız yok, başarılı bir belediye başkanımız var” diye açıklama yaptı. Ben onun üzerine adaylığımı ilan ettim" ifadelerini kullandı.

Kendine güvendiğini belirten Yavaş, "Çok farklı bir belediyecilik ortaya koyduk. Geçen gün memnuniyet anketi yayınlandı. Ankara'da memnuniyet yüzde 68. Yüzde 26.8 memnun olmayan var. Bu, yaptığımız çalışmaların halk üzerindeki etkisini gösteriyor" diye konuştu.

"Akşener'in bu tutumunu nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki soruya Yavaş, "Yorum yapmayacağım" cevabını verdi.