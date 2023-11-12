Yavuz Ağıralioğlu yerel seçimlerden sonra parti kuracak

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yerel seçimden sonra yeni partinin ihtiyaç haline geleceğini belirterek, "Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok" dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığını yazdı.

İsmail Saymaz'a konuşan Yavuz Ağıralioğlu, "Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir" ifadelerini kullandı.

"2002 SEÇİMLERİNİ ANDIRACAK"

2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2002 seçimlerini andıracağını belirten Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"İktidara bu kadar gücün varken memleketi niçin ayağa kaldıramadın diye kızgınlık, muhalefete bu kadar problem varken memleketi neden alamadın kırgınlığı var. Bu ikisinin önce seçmende hayal kırıklığı, sonra siyasete karşı ilgisizlik ve yeni bir arayış doğuracağını düşünüyorum. Türk Milleti şemsiyesi altında Alevinin Sünninin, dindarın, laikin, modernin, gelenekselin, buluşacağına bu tasniflerin biteceğine inanıyorum. Devleti ve milletine bağlı herkesin liyakat kesbediyorsa güçlü yarınlar için hizalanacağı yeni bir siyasi şuur alanını inşa edeceğiz."

"PARTİNİN İSMİ HENÜZ BELİRLENMEDİ"

Partinin isminin henüz belirlenmediğini belirten Ağıralioğlu, partinin ismi hakkında "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim" ifadelerini kullandı.

"İDEOLOJİ DEVRİNİN BİTTİĞİNE İNANIYORUM"

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, “Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum” dedi.

Ağıralioğlu, "Kadronuzda kimler olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim."