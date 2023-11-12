Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yıldırım düştüğü iddia edildi, şirket açıklama yaptı

İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresine düşen yıldırım kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Köprünün işletmeci firması ICA ise yaptığı yazılı açıklama ile köprüde paratoner bulunduğuna dikkat çekerek köprüye yıldırım düştüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde düşen yıldırım görüntülere yansıdı.

Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA ise köprüye yıldırım düştüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmecisi ICA'dan yapılan açıklamada, dün ( 11 Kasım Cumartesi) İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışta köprüye yıldırım düştüğü yönündeki haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düşmemiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu gibi doğal olaylara karşı da en ileri teknolojilerle korunmakta, köprünün üzerinde bulunan her iki kulede, 2 kilometre çapındaki alanı kapsayacak şekilde, yıldırıma karşı koruyucu paratoner sistemleri bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.