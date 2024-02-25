Yavuzyılmaz belge paylaştı: İliç'te çamur olarak akan yığın liçe onayı Murat Kurum vermiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te yığın liçi onayını dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'un verdiğini tespit ettiklerini söyleyerek belge paylaştı.

Erzurum’un İliç ilçesinde yaşanan facia sonrası toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İliç’teki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada “Heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor” dedi.

Yaşanan felaketin ardından Anagold’a verilen ÇED raporu ve kapasite artırım izni ise kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki;



Felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. Fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik.



Kaynak: 13.09.2022 tarihli Çevre… pic.twitter.com/XGZlRbCjse — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) February 25, 2024

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise bugün X hesabından Erzincan İliç’teki madende yığın liçi onay belgelerinin eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum döneminde verildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:

"Erzincan İliç’te, Anagold şirketinin işlettiği altın madenindeki; felaketin gerçekleştiği yığın liç sahasının, çamur olarak akan 4. Fazına ait yığın liçi onay belgelerinin dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum imzasıyla verildiğini tespit ettik. Kaynak: 13.09.2022 tarihli Çevre Bakanlığı resmi belgesi"