Yavuzyılmaz: İliç'teki madende iki şirketin üretim baskısı var

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasıyla ilgili önemli bir belge paylaştı. Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgeye göre, Çöpler Madeni'nde aşırı yükleme yapılan ve kayma yaşanan yığın liç sahasına, bir başka şirket daha oksit cevherlerini getirip yığdı. Ancak Kartaltepe A.Ş. adlı bu şirket in sahibi de diğer şirketle aynı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasıyla ilgili önemli bir belge paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgeye göre, Çöpler Madeni'nde aşırı yükleme yapılan ve kayma yaşanan yığın liç sahasına, bir başka şirket daha oksit cevherlerini getirip yığdı. Ancak Kartaltepe A.Ş. adlı bu şirketin sahibi de diğer şirketle aynı.

Yavuzyılmaz, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İliç’te Anagold’un işlettiği ‘Çöpler madeninde’ aşırı yükleme yapılan ve kayma yaşanan yığın liç sahasına Kartaltepe A.Ş. adlı bir şirketin de, ‘Çakmaktepe madeninden’ çıkardığı oksit cevherlerini getirip yığdığını tespit ettik. Sonuç olarak: Bu maden tesisinde bir değil iki şirketin üretim baskısı var! Bu üretim baskısını kuran şirketlerin sahipleri de aynı! %80 SSR Mining ve %20 Lidya Madencilik (Çalık Grubuna bağlı) Sonuç felaket! Kaynak: Kartaltepe A.Ş. 2.Kapasite Artışı Projesi Nihai ÇED Raporu"