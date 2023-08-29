Yayıncı Raşit Gökçeli yaşamını yitirdi

79 yaşında hayatını kaybeden yayıncı Raşit Gökçeli'nin cenazesinin, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacağı bildirildi.

Usta yazar Yaşar Kemal'in manevi oğlu, Toros Yayınları sahibi, yayıncı ve mimar Raşit Gökçeli 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Gökçeli'nin cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacak.

Gökçeli'nin üyesi olduğu PEN Yazarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "PEN Yazarlar Derneğimizin üyesi, zor günlerinde ve bulunduğu tüm örgütlenmelerde büyük emekleri olan, bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliğimizi de yapan Raşit Gökçeli’yi kaybetmenin acısını yaşıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Yaşar Kemal ve Tilda Kemal'in oğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, Mimar- mühendis Gökçeli, Cem Yayınları'nın neferi ve Toros Yayınları'nın sahibiydi..Nur içinde uyusun" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yayıncılar Birliği de "Toros Yayınları sahibi, yayıncı Raşit Gökçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve yayın dünyasına baş sağlığı dileriz. Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır" açıklamasını yaptı.