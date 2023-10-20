Yayıncılıkta İzmir için yeni bir sayfa

Kültür Sanat Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yayın dünyasına yeni bir yayınevi kazandırdı. Yayınevi aracılığıyla İzmir’in gelecek yüzyıllarına yazılı belge olan kitaplarla miras bırakılması hedefleniyor. Büyükşehir, proje ile gençlere ve çocuklara doğru; nitelikli bilgilerin düzgün Türkçeyle ulaştırılmasına da öncülük edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Yayınları ile 5 ay gibi kısa sürede 17 kitap koleksiyona kazandırıldı.

Belediye şirketi olan İZELMAN bünyesinde kurulan İzBB Yayınları’nın tanıtım toplantısında konuşan Başkan Soyer, 4 buçuk yıldır İzmir’in sanat şehri olması için büyük kararlılıkla çalıştıklarını söyleyerek, “Yayıncılık alanında İzmir için yeni bir sayfa açıyoruz. Bu çalışmayı başlatmak uzun yıllar gurur duyacağımız bir İzmir eseri olarak tarihteki yerini alacak” dedi. Soyer, “2024 yılı sonunda İzBB Yayınları’nın 50’inci kitabı yayımlamış olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları arasında yer alan prestij kitapları, bize şehrimizi derinlemesine tanıma imkanı sunuyor. Amacımız kısa süre içinde yayın kataloğumuzu genişleterek İzmir’e dair düşünen ve üreten araştırmacıların, akademisyenlerin ve okurların ilk başvurdukları bir yayınevi haline gelmek” diye konuştu.

İzmirArt platformuyla İzmir’de kültür ve sanat gündemini yakalayan bir mecra oluşturduklarını ifade eden Başkanı Soyer, bu platform üzerinden 35 bin gencin kültür ve sanat etkinliklerine ücretsiz katıldığını söyledi. Kitaplar dağıtım ağıyla Türkiye genelindeki kitabevleri ve online mağazalarda yerini alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları ilk olarak 28 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında İzmir Kitap Fuarı’nda okuyucularla buluşacak.