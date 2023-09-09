Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuğun cansız bedeni gölette bulundu

Ordu'da yaylada hayvan otlatırken kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni gölette bulundu.

Ordu'da Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'ndaki gölette ceset olduğunun fark eden çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler sudan çıkardıkları cesedin 5 Eylül'de kaybolan Emirhan Dolak'a ait olduğunu belirledi.

Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için yayladaki evlerinden 5 gün önce ayrılan Emirhan Dolak'ın bir daha dönmemesi üzerine bölgede AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekiplerce çalışma başlatılmıştı.