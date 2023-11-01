Yazar Almula Türedi’ye Passa Porta’dan davet

Öykü ve senaryo yazarı olan ve Bavul Dergi’nin yazar kadrosu içinde yer alan Türkiyeli yazar Almula Türedi uluslararası bir edebiyat kurumu olan Passa Porta tarafından hazırlık aşamasındaki romanını yazmak üzere Passa Porta’ya davet edildi.

Kültür Sanat 01.11.2023 13:07 Giriş: 01.11.2023 13:07

Güncelleme: 01.11.2023 13:10 Kaynak: Haber Merkezi

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Bavul Dergi’nin yazar kadrosu içinde yer alan Türkiyeli yazar Almula Türedi hazırlık aşamasındaki romanını yazmak üzere Passa Porta’ya davet edildi Türkiye’den daha önce Nedim Gürsel, Perihan Mağden, Aslı Erdoğan ve Ece Temelkuran’ın davet edildiği kurum farklı ülkelerden yazarlara ev sahipliği yapma özelliklerini taşıyor. Almula Türedi’nin her ay Bavul’da yayımlanan öykülerinin yanı sıra “Gelinciklerin Ölümü” isimli bir öykü kitabı bulunuyor.