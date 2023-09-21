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Yazar Esme Aras'ın imza günü 23 Eylül'de

Kültür Sanat
  • 21.09.2023 16:29
  • Giriş: 21.09.2023 16:29
  • Güncelleme: 21.09.2023 16:34
Kaynak: Haber Merkezi
Yazar Esme Aras'ın imza günü 23 Eylül'de

Yazar Esme Aras, 10. Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri kapsamında imza günü düzenleyecek.

23 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te düzenlenecek imza günü, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Öte yandan 10. Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri kapsamında programda yer alan yazarların imza günleri ve etkinlikleri devam ediyor.

Programa Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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