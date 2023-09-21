Yazar Esme Aras'ın imza günü 23 Eylül'de
Kaynak: Haber Merkezi
Yazar Esme Aras, 10. Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri kapsamında imza günü düzenleyecek.
23 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te düzenlenecek imza günü, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Öte yandan 10. Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri kapsamında programda yer alan yazarların imza günleri ve etkinlikleri devam ediyor.
Programa Sarıyer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
10. Uluslararası Edebiyat Günleri kapsamında programımızda yer alan ünlü yazarların imza günleri ve etkinlik programı: 📚✍️ pic.twitter.com/6D5gPVWil0— Sarıyer Belediyesi (@SariyerBelediye) September 18, 2023