Yazar Esme Aras’tan belgesel roman: “Kâbil”

Yazar Esme Aras’ın belgesel romanı “Kâbil” Telgrafhane Yayınları tarafından okurun ilgisine sunuldu.

BirGün, Parşömen'de ve TRT Radyo-1 Gecenin İçinden programı bünyesinde edebiyat çalışmalarına devam eden yazar Esme Aras'ın belgesel romanı “Kâbil” okuyucuya sunuldu.

Esme Aras, yakın geçmişte Afganistan’da yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmelerin getirdiği belirsizliğe, acı ve korkuya değinerek içten bir tanıklık öyküsü anlatıyor.

Telgrafhane Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan romanda, Aras, yalın ve eleştirel üslubuyla, sıradan bir askerin iç dünyası etrafında ördüğü aşkı, özlemi ve mücadeleyi bir günlüğün satırlarında duyumsatıyor.

KİTABIN TANITIMINDAN

“Sihirli değnekleri ve yıldız tozunu çocuklukta bırakıyordu insan, büyümekse önce gerçekleri kabullenmekten geçiyordu. Sen gittin ve ben en önemli dayanağımı yitirdim. Bahar yaklaşırken her şey ne kadar da uzağıma düştü. Ilıman havalar bir su kıyısına göçme mevsiminin yaklaştığının habercisiydi. Ankara’nın pusundan uzaklaşmak, olağan akışındaki hayatımızın ötesine geçmek demekti. Öyle sanıyorduk. Aslında eşikte durup dışımızda akıp giden her şeyi yalnızca seyrediyorduk. Olsun, bu bile yetiyordu mutlu olmaya. Cenneti başka yerde aramaya gerek yoktu. ‘İşte, cennet karşımda,’ diyor, bakışlarımı bir senin güzelliğine, bir manzaraya çeviriyordum. Şimdi kıyıdan olabildiğince uzakta, kırmızımsı çöl toprağından kaçışın olmadığı Afganistan’a baktıkça, cehenneme geldiğimi söyleyebilirdim.”

Fotoğraf: Esme Aras

ESME ARAS KİMDİR?

Çatalca, İstanbul doğumlu; Ayvalıklı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Yazıları, öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı. Ortak kitaplarda, derleme ve seçkilerde yer aldı. 2012-2017 arasında Hürriyet gazetesinin Ankara ekine edebiyat röportajları hazırladı. Parşömen, Birgün gazetesi ve TRT Radyo-1 Gecenin İçinden programı bünyesinde edebiyat çalışmalarına devam eden Esme Aras, Ankara’da yaşamaktadır, kelimeler tüm zenginliğidir.

Aras'ın kitapları

Neptün Mavisi Düşler (öykü), Ankara’da Edebiyat-Emsal/siz (söyleşi), Kumrunun Saklısından (öykü), Yaz’Ankara (röportaj)