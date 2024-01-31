Yazar Mario Levi hayatını kaybetti

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" gibi kitapların yazarı Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

“Benim en derin vatanım Türkçedir” diyen yazar Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Yazarın ölüm haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız.. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız..

Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/A937jKXkPS — Buart Sanat Atölyesi (@BuartSanat) January 31, 2024

"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle" ifadelerini kullanmıştı.

***