Yazar Mario Levi hayatını kaybetti
"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" gibi kitapların yazarı Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
“Benim en derin vatanım Türkçedir” diyen yazar Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Yazarın ölüm haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız.. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.— Buart Sanat Atölyesi (@BuartSanat) January 31, 2024
Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız..
Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/A937jKXkPS
"İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan yazar Levi, 3 yıl önce Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "İstanbul her zaman benim için bir ilham kaynağı oldu. Kötüsüyle de ilham kaynağı oldu. İstanbul aslında neresinden bakarsanız bakın yaşanması kolay olmayan, hatta yaşanması zor bir şehir. Tarihin bıraktığı izler yüzünden de öyle, bugün açısından da öyle" ifadelerini kullanmıştı.
***
MARIO LEVI KİMDİR?
1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazdı. 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen (gazete) gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.
İlk kitabı Jacques Brel: Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. Bu kitap üniversiteyi bitirme tezinin romanlaştırılmış şekli. Kitap o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı.
1991 yılında ikinci kitabı Madam Floridis Dönmeyebilir’de İstanbul’un azınlık çevrelerine ve topluma uyum sağlamakta zorlanan insanlara yer verdi.
1992 yılında daha çok bir “anlatı” olarak görmeyi yeğlediği ilk romanı En Güzel Aşk Hikayemiz'i yazdı.
1993'te başladığı İstanbul Bir Masaldı adlı kitabını altı yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı. Bu kitap da yirmili yıllar ile seksenli yıllar arasında İstanbul’da yaşamış bir Yahudi ailesinin hikâyesini konu alıyor. Bu eseriyle 2000'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. Lunapark Kapandı 2005 yılında yayımlandı.
Mario Levi, yazarlığın yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işler de yaptı. Ayrıca yazı atölyelerinde, bu yola gönül vermiş insanlara Yazı Yaratımı dersleri de verdi.
Size Pandispanya Yaptım 2013 yılında yayımlandı. Son kitabı " Bir Cümlelik Aşklar" Nisan 2016'da yayımlandı.