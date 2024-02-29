Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz (26) hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.
26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Özdemiroğlu, "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun..." yazdı.
Oğlum vefat etti....— Vedat Özdemiroğlu (VÖ) (@vedatozdemiro) February 29, 2024
Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi.
Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun...