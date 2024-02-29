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Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti

Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz (26) hayatını kaybetti.

Kültür Sanat
  • 29.02.2024 12:31
  • Giriş: 29.02.2024 12:31
  • Güncelleme: 29.02.2024 12:40
Kaynak: Haber Merkezi
Yazar Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti
Fotoğraf: DepoPhotos

Mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz hayatını kaybetti.

26 yaşında hayata veda eden Can Ilgaz Özdemiroğlu'nun, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Özdemiroğlu, "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağdireti üzerine olsun..." yazdı. 

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