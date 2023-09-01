YDS başvuruları başladı: YDS ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS ücreti ne kadar?

22 Ekim tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı. Birçok kişi internette "2023 YDS başvuru ücreti ne kadar, şartları nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen sorular ve yanıtları…

ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde YDS başvuru tarihleri, sınav tarihi, sonuç günü yer aldı. İşte YDS/2 ile ilgili bilinmesi gerekenler...

ÖSYM’DEN YDS AÇIKLAMASI

YDS ile ilgili ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Adaylar, başvurularını 1 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir” dendi.

YDS BAŞVURU 2023 TARİHİ NE ZAMAN

YDS başvuruları 1 - 11 Eylül 2023 Tarihleri arasında alınacak.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 260 TL olarak açıklandı.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS başvurusu ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

YDS BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılıYükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir.

Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göresözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veyayüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılmasıolanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir

YDS NE ZAMAN?

YDS 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sonuçları 7 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.