YDS soruları ve cevapları açıklandı: 2023 YDS/2 soruları ve cevapları PDF indirme ekranı

22 Ekim tarihinde gerçekleşen 2023 yılının ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) soruları ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar 2023 YDS/2 soruları ve cevapları PDF indir aramasını yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyor. YDS soruları ve cevapları ÖSYM AİS sistemine yüklendi. İşte 2023 YDS/2 soruları ve cevapları PDF indirme ekranı...

2023 YDS/2 soruları ve cevapları PDF indir | Öğrenci Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 22 Ekim'de birçok adayın katılımı ile gerçekleşti. YDS/2 sınavının ardından adaylar YDS soruları ve cevaplarının açıklanması için bekleyişe geçti. ÖSYM'den bugün yapılan açıklamaya göre ise 2023 YDS/2 soruları ve cevapları yayınlandı. İşte YDS soruları ve cevapları ve 2023 YDS/2 soruları ve cevapları PDF indirme ekranı...

YDS soruları ve cevapları açıklandı

ÖSYM tarafından 22 Ekim 2023'te gerçekleştirilen YDS soruları ve cevapları açıklandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "22 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ait (2023-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Ekim 2023 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 01 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadelerine yer verildi.

2023 YDS/2 soruları ve cevapları PDF indirme ekranı

2023 YDS/2 soruları ve cevap anahtarını sınava katılan adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak 1 Kasım gece yarısına kadar temel soru kitapçığını ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.

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