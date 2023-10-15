Yedi kat fazla para harcandı

Tam 6 yıldır inşaatı tamamlanamayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesi adeta para yutuyor. 2017’de 158 milyon TL’ye mâl olacağı açıklanan yerleşke için harcanan para 1 milyar TL’yi aştı.

İsmail ARI

Yıllardır inşaatı tamamlanamayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yerleşkesine para dayanmıyor.

6 yıldır tamamlanmayan ve yılan hikâyesine dönen yerleşkenin inşaat maliyeti her yıl katlanarak artarken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaatı tamamlamak için bir ihale daha düzenledi. Bu ihaleyle birlikte yerleşke için kamunun kasasından yapılan harcama 1 milyar TL’yi aştı.

2019’DA TAMAMLANACAKTI

TOKİ, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi için ilk ihaleyi 2017’de düzenledi. İhaleyi 158 milyon TL teklif veren Artım İnşaat ile Bahaş İnşaat İş Ortaklığı’nın kazandığı açıklandı. İnşaatın Kasım 2019’a kadar tamamlanacağı belirtildi. Ankara Beytepe’de yapılan bu yerleşkeye Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın taşınacağı ve kurumların tek çatı altında olacağı açıklandı.

Ancak, şirket aradan yıllar geçse de inşaatı tamamlamadı. 2018’de yüzde 56’sı tamamlanması gereken inşaatın sadece yüzde 4’ü tamamlandı. TOKİ yarım kalan inşaatı tamamlamak için 15 Şubat 2021 tarihinde yeniden bir ihale daha düzenledi. “İkmal inşaatı" adı altında düzenlenen ihale 499 milyon TL’ye Özyazıcı İnşaat’a verildi.

Bu sefer de 14 Aralık 2022’de tamamlanacağı belirtilen inşaat yine tamamlanmadı. Özyazıcı İnşaat’a verilen yaklaşık yarım milyar TL’lik ihale iptal edildi. İptal gerekçesi ise “Mahkeme kararı üzerine sözleşmenin tasfiyesi” şeklinde açıklandı. Bunun üzerine TOKİ, 17 Mayıs 2022 tarihinde üçüncü kez ihale düzenleyeceğini duyurdu. Bu ihale de mahkeme kararıyla iptal edildi.

DÖRDÜNCÜ İHALE YAPILDI

TOKİ, aradan geçen 6 yılın ardından 13 Eylül 2023’te “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi İkinci Etap İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” adı altında dördüncü ihaleyi düzenlendi. Bu ihale kapsamında da yine Özyazıcı İnşaat ile 990 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 1 milyar TL’lik ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale yöntemi olarak yorumlanıyor.