Yedi kişinin öldürüldüğü JİTEM dosyası kapatıldı

Haber Merkezi

Mardin Dargeçit’te 7 köylünün öldürülmesine ilişkin yeniden açılan soruşturma dosyası, mahkemenin “yasaya uygun soruşturma yürütülmedi” kararına karşın kapatıldı. MA’nın haberine göre, 1993’te köylülerin öldürülmesine ilişkin dönemin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Ali Tapan hakkında Dargeçit Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan JİTEM dosyası sonlandırıldı. Başsavcılık, bir kez daha “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar vererek, dosyayı kapattı.

Kararının gerekçesinde, “müştekilerin ve tanıkların soyut iddialarından başka delil olmadığını” öne süren Başsavcılık, “insanlığa karşı suç” kavramının Türkiye’de 2005’te kabul edildiğini, bu tarihten önceki suçların bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini savundu. Kararının devamında, Ahmet Akıncı'nın olayla ilgili olarak alınan beyanında, Nevzat Akkurt'un, olaydan iki hafta sonra Çelik Köyü'ne giderek fotoğraflar çektiğini, bu fotoğrafları Gündem Gazetesi’ne verdiklerini ifade edildi. Fotoğrafların yayımlandığını ama kısa bir süre sonra gazetenin bombalandığı aktarılan kararda, fotoğrafların da bu şekilde zayi olduğuna dikkat çekildi. Kararda, Akkurt'un fotoğrafların bazılarını Almanya'da yaşayan ağabeyine yolladığını, var olması halinde dosyaya ibraz edeceklerini belirtmesine rağmen dosyaya sunulmadığı aktarıldı.

Suçun işlendiğini gösterir delil bulunmadığı savunulan kararda, kovuşturmaya yeter delil elde edilemediği söylendi. Kararda, müşteki iddiaları haricinde bir bulguya ulaşılamadığı ve eylemlerin soyut iddia boyutunda kaldığı ifade edildi. Başsavcılık, gerekçeli kararında verilen hükmün “usul ve yasaya uygun olduğu"nu ileri sürdü.