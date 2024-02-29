Yedinci tepe halka açıldı

Semra KARDEŞOĞLU

Bulgur Palas, yapımına başlanmasından yaklaşık 112 yıl sonra kapılarını İstanbullulara açtı. Sahibi Habib Bey’in yaptırmaya başladığı ama hiç oturamadığı konak İBB Miras ekipleri tarafından KİPTAŞ koordinasyonunda üç yılda restore edildi. Açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, binanın uzun süre Osmanlı Bankası’nın deposu olarak kullanıldığını anımsatarak şöyle dedi: "Avukatım, bir gün bir bankanın satışa çıkardığı bu binanın dosyasını bana gönderdi. Ben, bu dosyayı görür görmez bu neresi diye baktım. Görünce hemen ‘Bu binayı İBB'ye alıyoruz” dedim. Bizden önce İstanbul'un kamuya ait tarihi alanları, yapıları, bazı şahısların, imtiyazlı bazı dernek ve vakıfların kullanımına verilirdi. Biz ise, tam tersini yapıyoruz. İhmal edilmiş özel mülkleri de tüm kent halkının yararlanabileceği hale getiriyoruz. Tarihe sahip çıkmak, öyle lafla olmaz. İcraat yapacaksınız." Açılışa CHP Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat da katıldı.

NEFES ALMA DURAĞI

Açılış sonrası Habib beyin savaş yıllarında bulgur ticaretinden zengin olması nedeniyle Bulgur Palas adı verilen binayı gezdik. Restorasyonun eleştirilecek yanları var mı bilmiyorum. Konunun uzmanları değerlendirir. Yalnız kentin en eski en ihmal edilmiş bölgelerinden birinde binaların iç içe geçtiği, daracık sokaklarda bırakın otomobili yaya olarak bile yürümenin neredeyse imkansız olduğu bir ilçe Fatih. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yanı başında böyle nefes alacak bir bina ve bahçesinin kazanılmasının değeri paha biçilmez.

Gülay Şenol 60 yıl önce bu mahallede doğmuş. Şenol “Binayı hep çok merak ederdik. Banka deposuydu burası. Ama içine giremezdik. Geldik çok güzel olmuş bu binayı gördük, komşularımızla oturmaya geliriz. Eve kitap da veriyorlarmış.” diye anlatıyor sevincini. Büşra Arslan ise işyerinin burada olduğunu söyleyerek “Nefes alacak bir yerimiz oldu. Açılışı günlerdir bekliyorum.” dedi.

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KÜTÜPHANE SAAT 22’YE KADAR AÇIK

Bulgur Palas’taki kütüphanede İstanbul tarihine ilişkin kitaplar dikkat çekici.

• Ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos’un sergisi de açıldı.

• Pazartesi hariç, her gün 10.00 – 19.00 arası ücretsiz ziyaret edilebilecek.

• “İstanbul Senin” uygulamasını indirenlere kahve ücretsiz.

• Bahçede küçük bir havuzun yanı başında Beltaş Kafe var; Çay 10, kahve 40 lira.

• 360 derecelik bir seyir terasına sahip.

• Mekan ilk günden influencerların ilgisini çekmiş.

• Fotoğraf çekenden çok kitap okuyanı olsun istiyor insan.