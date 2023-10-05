Yeğenini 1 yıl boyunca alıkoymuştu: Çöp ev skandalında yeni gelişme

Bursa'da kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 15 Kasım'a ertelendi.

Bursa'da kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar'ın 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına dün devam edildi.

Duruşmayı, 15 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı.

Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar Acar hakkında, "İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs", "Çocuğa eziyet" ve "Çocuğu kaçırma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, Acar'ın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı. Suç tarihinde, Kamuran Pınar Acar'ın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi. İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi.

Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'Eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebileceği' belirtildi. Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu belirtildi.

Kamuran Pınar Acar'ın Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, "gizlilik kararı" bulunan yargılanmasına ise dün devam edildi.

Duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Acar ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi.

Tarafların avukatları ve tanıkların dinlenmesiyle süren duruşmayı, 15 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar, ev sahibine kira ödememiş, Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurmuştu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar Acar için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat göndermişti.

Acar, borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırmıştı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırmıştı. Ekipler, çöp evle karşılaşmış, bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirilmişti.

Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar Acar'ı gözaltına almıştı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Evde bulunan yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görülmüştü.

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINDA

Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlenmişti. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edilmişti. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderilmişti.

Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirilmişti.